Vele d'Epoca 2019, un bellissimo colpo d'occhio nel golfo di Napoli

di Diego Scarpitti

Acqua, spruzzi, vento, velocità, sole. E ancora cambi di direzione repentini ed equilibrio instabile da gestire. Un Golfo di Napoli incantevole e sullo sfondo, impetuoso, il Vesuvio. E’ il meraviglioso spettacolo della 16esima edizione delle Vele d’Epoca 2019. Stadio del mare suggestivo, una cartolina unica che irradia nel mondo la Grande Bellezza di Partenope. Sempre più attesa e imponente la rassegna velica sapientemente organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e dallo Sport Velico Marina Militare, con il patrocinio e la collaborazione tecnica dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca. Quattro giorni di regate (nelle foto di Rosario Caramiello), che hanno regalato infinite emozioni. A tagliare per primi la linea del traguardo Ojalà nella categoria Yacht Classici; Olympian tra gli Yacht d’Epoca «A»; e Skylark of 1937 tra gli Yacht d’Epoca «B».



Domina nella sua classe e precede Chaplin e Stella Polare, conquista quattro primi posti di giornata Ojalà. Anticipa, invece, Marga e Javelin, riportando tre primi e un secondo posto: ottima la prestazione di Olympian. Infine il trionfo con quattro primi posti di Skylark of 1937, in grado di resistere agli assalti e ai tentativi di rimonta di Manitou e Argyll. Esprime la sua piena soddisfazione il presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta. «Bilancio estremamente positivo per le Vele d’Epoca a Napoli. Vento e sole sono stati protagonisti per quattro giorni ed hanno permesso alle barche, tutte di grande storia e tradizione, di sfidarsi in mare ogni giorno. Da domani penseremo già all’edizione del 2020, che cadrà nel 60esimo anniversario delle indimenticabili Olimpiadi della vela del 1960».Interessanti, nel corso della manifestazione, gli eventi collaterali: regate di canottaggio nelle acque del Golfo, momenti culturali, party in banchina e la Parata d’Eleganza, che ha assegnato un premio realizzato dall’artista napoletano Gennaro Regina, offerto da Private Banking – Banca Aletti, del Gruppo Banco Bpm. «Il Golfo di Napoli, ancora una volta, ha regalato condizioni ideali per regatare. Oltre al classico vento di stagione, quest’anno non è mancato un bel grecale, che ha permesso agli equipaggi di confrontarsi in condizioni leggermente differenti», afferma soddisfatta Pier Maria Giusteschi, presidente dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca.La manifestazione è stata patrocinata dalla Federazione Italiana Vela, dal Comune di Napoli e Amova, supportata dal contributo di Agrimontana, Studio Legale La Scala, The European House Ambrosetti, Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Ferrarelle, Chiaja Hotel e Decumani Hotel de Charme, Cantiere Navale Postiglione, Consorzio Mozzarella di Bufala Campana, Orizzonti Village, Azienda Santo Spirito, Pasticceria Poppella, Cbl Grafiche.Spazio ora alla 30esima edizione estiva delle Universiadi.

