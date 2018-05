Vesuvio Mountainbike Race 2018: tutti i vincitori in cima al vulcano

di Francesca Mari

TORRE DEL GRECO - In 700 provenienti da tutta Italia questa mattina hanno sfidato il Vesuvio in mountainbike: il vincitore è Massimo Folcarelli, il ciclista romano già campione del mondo. Al via stamattina alle 9 dal complesso «Valle dell’Orso» la «Vesuvio Mountainbike Race 2018», competizione sportiva tra i sentieri del Vesuvio organizzata dall’associazione Asd Mountainbike Vesuvio, alla guida di Gerardo Ciampa, con il sostegno dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, presidente Agostino Casillo, e il patrocinio di 8 Comuni Vesuviani.



La gara si è disputata su due percorsi: una Gran Fondo di 42 km e 1.600 metri di dislivello che si snoderà in un giro quasi tutto in sterrato intorno al Vesuvio; un percorso Medio Fondo/Escursionistico di 23 km e 800 metri di dislivello che è dedicato a chi è meno preparato atleticamente, percorso che si snoderà nelle pinete situate all’interno della Riserva Forestale del Tirone Alto Vesuvio. Novità assoluta l’apertura straordinaria di Villa delle Ginestre e il passaggio dei ciclisti davanti alla dimora in cui visse Giacomo Leopardi negli ultimi anni della sua vita.



Vincitori della Gran Fondo:Massimo Folcarelli della Race Mountainbike Folcarelli Team con il record di 2 ore 6 minuti e 45 secondi;Paolo Colonna della Scott Racing Team con 2 ore, 7 minuti e 45 secondiPasquale Di Lorenzo della Asd Rokka BIKE con 2 ore, 9 minuti e 33 secondiPer la la Mediofondo si sono aggiudicati il podio:Vincenzo Saitta della Special BIKE Time arrivato in 1ora, 25 minuti e 34 secondiFrancesco Aquino dell’Asd Mtb Sila con 1 ora, 31 minuti e 36 secondiVincenzo Simeone di Asd BIKE & Sport Team con 1 ora, 32 minuti e 39 secondi«Siamo orgogliosi di questo risultato - le parole di Gerardo Ciampa - e dell’ottima riuscita della gara nonostante le difficoltà incontrate. Siamo già pronti per la prossima edizione».«Queste attività sono ben accolte dall’Ente Parco - ha detto Agostino Casillo - che favorisce lo sport sul Vesuvio ed ogni iniziativa che valorizzi e pubblicizzi la nostra grande risorsa».«È una gara importante - ha detto Michele Carella della MTB Online - e rientra nel Trofeo dei Parchi Naturali- che comprende competizioni di tutta Italia. C’è stata una grande partecipazione, nonostante gli effetti devastanti dei roghi della scorsa estate. Il Vesuvio è sempre una bella sfida per gli amanti della MTB».

