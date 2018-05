In 700 al Vesuvio Mtb Race alla “conquista” del vulcano

Successo per la seconda edizione di «Vesuvio Mountainbike Race» 2018, la competizione in bici tra i sentieri del Vesuvio organizzata dall’associazione ASD Vesuvio Mountainbike, presidente Gerardo Ciampa, con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, presidente Agostino Casillo e il patrocino di 8 Comuni Vesuviani coinvolti (Torre del Greco, Boscotrecase, Trecase, Boscoreale, Terzigno, Ottaviano, Ercolano e San Giuseppe Vesuviano).



I 700 ciclisti provenienti da diverse parti d’Italia si sono radunati nel complesso Valle dell’Orso e, sistemati ai nastri di partenza, sono partiti alle 9 precise alla “conquista” del vulcano più famoso del mondo. Presenti molti familiari degli atleti, provenienti da tutta Italia e centinaia di rappresentanti dello staff organizzativo.



Alla partenza il saluto del presidente dell’Ente Parco che ha manifestato nuovamente l’entusiasmo dell’iniziativa. «Appoggiamo fortemente queste iniziative – ha detto Casillo – perché rappresentano la grinta e la tenacia delle associazioni che si occupano del Vesuvio e che non mollano di fronte alla difficoltà, come quelle relative alla rinascita dopo i fuochi. Poi è meraviglioso vedere tanti atleti entusiasti e felici di sfidarsi tra i sentieri di questa meravigliosa risorsa».



«Ringraziamo il presidente Casillo per il grande sostegno – ha aggiunto il presidente ASD Vesuvio MTB, Gerardo Ciampa – e tutti coloro che hanno partecipato per la buona riuscita di questo evento. Vedere il sorriso sui volti dei partecipanti ci spinge ad andare avanti, sempre più convinti, e a dare a tutti già l’appuntamento per la prossima edizione».



I 700 bikers si sono sfidati in due gare: un Gran Fondo di 42 chilometri e 1600 metri di dislivello che si è snodato intorno a Vesuvio; un percorso Medio Fondo/Escursionistico di 23 km e 800 metri di dislivello per amatori, percorso che si è snodato nelle pinete situate all'interno della Riserva Forestale del Tirone Alto Vesuvio.



Alle 10 sono arrivati al traguardo i primi ciclisti del mediofondo, man mano gli altri: verso le 11 sono giunti i primi e vincitori del Gran Fondo. Novità assoluta l’apertura straordinaria di Villa delle Ginestre e il passaggio dei ciclisti davanti alla dimora in cui visse Giacomo Leopardi negli ultimi anni della sua vita. Vincitori del Gran Fondo: Massimo Folcarelli della Race Mountainbike Folcarelli Team con il record di 2 ore 6 minuti e 45 secondi; Paolo Colonna della Scott Racing Team con 2 ore, 7 minuti e 45 secondi; Pasquale Di Lorenzo della Asd Rokka BIKE con 2 ore, 9 minuti e 33 secondi.





