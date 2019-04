di Marco Lobasso

Tornano al Cus Napoli gli Open di pre-qualificazione agli Internazionali BNL di Roma. Una festa del tennis campano con oltre duecento gli iscritti nei vari tornei in programma sui campi del Centro universitario sportivo napoletano, in un evento nazionale che rappresenta il più importante del calendario 2019 della Campania. Gli Open del Cus Napoli si presentano con il montepremi record di 25mila euro e con ben otto gare in programma: gli Open di singolo e di doppio maschili e femminili; i tornei di Quarta categoria si singolo e di doppio maschili e femminili, con l’aggiunta del tabellone di conclusione dei tornei intermedi riservati alla Terza categoria. Sia i vincitori dei Quarta sia dei Terza si qualificheranno per le finali nazionali di Roma, organizzate sempre durante gli Internazionali d’Italia di maggio.



SI tratta di una vera e propria Festa del tennis italiano che va in scena al Cus Napoli del presidente Elio Cosentino, con la direzione di gara affidata al direttore generale Maurizio Pupo. Nei tornei Open al via ci saranno tanti tennisti con classifica internazionale Atp, oltre ai migliori rappresentanti della Campania; nel maschile i 2.1 Matteo Fago, Davide Galoppini, Francesco Vilardo; nel femminile la 2.1 e azzurra di Fed Cup Nastassja Burnett e la napoletana Federica Sacco (2.2).Gli Open del Cus Napoli offrono ai primi classificati dei tornei Open di singolo e doppio maschile e femminile (nel singolare maschile anche al secondo classificato) i pass per disputare le pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia in maggio al Foro Italico di Roma e rappresentano uno dei tornei più ambiti della primavera agonistica italiana 2019, sia per il livello tecnico molto alto sia per il montepremi altrettanto prestigioso. Nel 2018 nel torneo maschile trionfò Davide Galoppini su Alessandro Luisi; nel femminile Lucia Bronzetti sulla napoletana Federica Sacco; nel doppio gli ex azzurri di Coppa Davis Flavio Cipolla e Potito Starace e, nel femminile, Agnese Zucchini e Giulia Pasini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA