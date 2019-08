«Vince solo il mio Recco, ma il Posillipo risalirà»

di Francesco De Luca

Eccolo qui, uno dei campioni napoletani andati in controfuga verso la Pro Recco. «Sarebbe bello vedere cinque o sei squadre in lotta per lo scudetto, come tanti anni fa, però la situazione della pallanuoto italiana è questa: se vuoi lottare per i primi posti e la Champions, devi andare alla Pro Recco», spiega Vincenzo Renzuto Iodice, 26 anni, vomerese, tre esami mancanti alla laurea in Scienze della comunicazione, da cinque giorni campione del mondo. Nella Nazionale azzurra c'erano sette giocatori del potente club ligure che ha schiacciato tutti gli altri negli ultimi 14 anni. Ospite della web tv del «Mattino», Renzuto Iodice ha parlato del trionfo di Gwangju e del futuro della pallanuoto.



«Con un grandissimo gruppo, che riesce a sopperire a qualche carenza individuale che c'è rispetto ad altre nazionali. Con una preparazione perfetta e con una carica particolare, quella che ha saputo darci Sandro, Sandro Campagna, il nostro ct».«Dopo una deludente partita del girone di qualificazione, ci ha riuniti: voi siete da medaglia d'oro, ora dovete dimostrarlo. Ci siamo guardati negli occhi: ok, dimostriamolo. È stato un Mondiale in crescendo, però sono onesto: non ci aspettavamo di arrivare all'oro».«Lavoreremo più tranquilli in questi mesi, dopo aver conquistato il pass per i Giochi, al contrario di quanto accadde nel 2016. E ora le altre ci temeranno».

