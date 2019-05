Vittoria in rimonta, il Lollo Caffè Napoli è in semifinale scudetto

di Diego Scarpitti

Cuore e coraggio, grinta e determinazione. Lollo Caffè Napoli in semifinale scudetto. Con una strepitosa vittoria in rimonta, gli azzurri di David Marìn liquidano la pratica in Sicilia e attendono di conoscere la vincente di AcquaeSapone-Maritime, approdate a gara 3 dei quarti playoff, in programma martedì 7 maggio. Eliminata la grande rivelazione della stagione, Meta Catania Bricocity, che esce a testa alta. Come a Villaricca medesimo risultato (5-3) ma varia l’andamento del match. «Felicissimo per il successo. Non abbiamo iniziato bene. Sotto di 3-0, abbiamo dimostrato di essere una squadra con i grossi attributi su un campo difficilissimo, dove hanno prevalso in pochi», spiega il capitano Massimo De Luca. Lollo Caffè alle corde nella prima frazione: Dalcin, Spampinato e Constantino scavano un profondo solco, sorretti dal calore dei tifosi. Dimas rimette in pista i suoi a 30” dalla sirena (3-1).



In avvio di secondo tempo ancora il laterale numero 77 va in gol, beneficiando di un errore di Ernani: è subito 3-2, dopo appena 13” della ripresa. Produce la sua consueta mole di gioco il Napoli, che si scontra con la resistenza di Perez, autore almeno di quattro interventi decisivi. A tre minuti e mezzo dalla fine il pivot spagnolo Sebastian Vargas Chano sigla il 3-3: la sua perla vera iniezione di fiducia per i partenopei, che prendono il sopravvento con Mancha e De Luca. Determinante Francesco Molitierno con le sue parate. Lecito sognare il tricolore, nonostante l’assenza pesante dell’argentino Fernando Wilhelm, al quale i compagni destinano parole d’affetto.



Il Napoli è sceso sul parquet per ribadire il suo forte «No alla camorra». Gli azzurri riservano un pensiero speciale. «Vittoria dedicata alla bambina di quattro anni colpita dal vile agguato e incappata con la nonna nella vergognosa sparatoria in piazza Nazionale. Speriamo e preghiamo per la piccola», conclude De Luca.





© RIPRODUZIONE RISERVATA