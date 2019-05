di Diego Scarpitti

Punteggio in bilico fino alla fine, pubblico interessato e incollato alla sfida. A Casoria finisce come a Santa Maria Capua Vetere all’andata. Identico score: 7-8 (1-1, 2-3, 1-2, 3-2) in favore della Carpisa Yamamay Acquachiara, che guadagna la salvezza con tre giornate di anticipo. Obiettivo stagionale raggiunto per i ragazzi di Mauro Occhiello. «Derby vinto meritatamente dall’Acquachiara. Partita giocata alla pari, anche se abbiamo sbagliato molto, commessi troppi errori, forzato in fase conclusiva. Peccato davvero», ammette il presidente della Studio Senese Cesport, Giuseppe Esposito. Nel trambusto di trombe e tamburi assordanti, che rumoreggiano sugli spalti senza sosta, si dipana la 19 esima giornata all’ombra del Vesuvio, diretta in modo impeccabile dalla coppia di internazionali Giuliana Nicolosi e Filippo Massimo Gomez. Due i vantaggi per i gialloblu nel primo tempo con il mancino Gigi Di Costanzo e nel successivo periodo con il capitano Fabrizio Buonocore (3-2), che dedica la marcatura alla moglie Manuela Maiello e alla piccola Bea, rivolgendo il pugno sinistro in tribuna.



Non tarda la reazione della Carpisa: Manuel Occhiello agguanta il pari e Luca Pasca (gianjoli photo) porta in vantaggio i suoi (3-4). Padroni di casa che hanno la possibilità di agguantare gli avversari e ospiti di allungare: nulla di fatto per entrambe le compagini. Prima dell’intervallo lungo Giacomo Saviano riceve il lungo rinvio di Pasquale Turiello: tiro di poco a lato. Tenta di scuotere la Studio Senese nel terzo tempo Di Costanzo (4-4). Sprecano, però, due possibilità le calottine di Paolo Iacovelli e si ritrovano sotto: doppio vantaggio firmato da Manfredi Iula e Manuel Occhiello. Nell’ultimo quarto Carlo Simonetti (5-6) e Di Costanzo (6-7), top scorer di giornata insieme a Luca Pasca, riportano la Cesport a -1. Da par suo la Carpisa risponde colpo su colpo e trova la forza per replicare con Ivano Occhiello (5-7) a 2’50” dal termine e poi con Lorenzo Briganti (6-8) a 46" dalla sirena. Cartellino rosso a 13” dal gong per Manuel Occhiello, sanzionato dall’arbitro Nicolosi. In superiorità numerica Saviano fissa il 7-8 definitivo.



«Si prospettano ora tre gare decisive. Ce la giochiamo fino all’ultimo respiro. Speriamo di rimanere nell’attuale categoria», auspica Esposito. Soddisfatto Mauro Occhiello: «Bella partita. Una grande battaglia in acqua per la conquista dei tre punti, un ottimo spot per la pallanuoto. La Cesport aveva più bisogno della vittoria: complimenti ai miei ragazzi per aver saputo arginare la loro grande voglia di vincere». Bilancio positivo per il coach acquachiarino. «La salvezza con tre turni di anticipo va oltre ogni più rosea aspettativa e, da napoletano, faccio un in bocca al lupo alla Cesport, affinchè riesca a tagliare il traguardo della permanenza in A2. Un grazie a Manuel Tortorella che mi ha permesso di raggiungere in tempo Ostia per la semifinale del Trofeo delle Regioni». Entusiasta anche il direttore sportivo biancazzurro Gianluca Leo: «Complimenti ai ragazzi e a tutto lo staff. Un grazie particolare ai tifosi: ci hanno sostenuto con grande amore anche quest'anno lontano da Napoli. Se ce l'abbiamo fatta, è anche merito loro».



Carpisa matematicamente salva a 24 punti, Cesport acciuffata dalla Rari Nantes Arechi a 14 lunghezze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA