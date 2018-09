Folla ai funerali di Mario Vivace: l'omaggio del mondo dello sport

Una commossa folla ha partecipato ai funerali dell'ex giocatore e allenatore della Canottieri Napoli Mario Vivace, scomparso venerdì scorso a 73 anni a causa di un malore che lo ha colpito dopo una nuotata in mare. Tanti ex campioni nella Chiesa di Santa Lucia a Mare, dove è stata officiata la funzione dal parroco Giuseppe Carmelo. La figura dell'ex pallanuotista, campione d'Italia con i giallorossi nel 1963, è stata ricordata dalle figlie e dall'ex compagno Gualtiero Parisio. Tra i presenti gli ex olimpionici Nando Gandolfi, Franco e Pino Porzio. Sulla bara la calottina numero 5, quella che era di Vivace, il drappo giallorosso della Canottieri e il gagliardetto del Circolo nautico Posillipo.

