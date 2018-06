Vodafone e l'ex campione Lucchetta a Napoli per «Volley Insieme»

Sabato 9 e domenica 10 giugno a Napoli si terrà la prima tappa del progetto Volley Insieme, sostenuto da Fondazione Vodafone Italia attraverso il secondo bando di Oso–Ogni Sport Oltre. La manifestazione si svolgerà in cinque città italiane da giugno a novembre e coinvolgerà giovani, educatori, formatori, genitori e operatori sociali. Prima tappa sabato 9 dalle ore 9 alle ore 13 con l’evento in programma a Napoli presso l’impianto sportivo che ospiterà anche la tappa del campionato italiano di Sitting Volley, la palestra Giordani-Striano in via Caravaggio, dove l'ex campione Andrea Lucky Lucchetta, testimonial del progetto, e lo staff tecnico della Federvolley promuoveranno il Sitting Volley attraverso dimostrazioni pratiche e tutorial in campo.

