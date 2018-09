Volley e basket insieme: siglata la sinergia a Pozzuoli

di Diego Scarpitti

Uniti per la salvezza. Obiettivo comune per il Rione Terra Volley e la Virtus Bava Pozzuoli. Al Phoenix Club di Monterusciello la presentazione congiunta delle due compagini flegree impegnate nei rispettivi campionati di pallavolo e pallacanestro di serie B. «A Pozzuoli si fa tanto per crescere e si lavora anche per ospitare un evento internazionale: servono però strutture adatte», ha dichiarato il consigliere regionale FIPAV Carmine Menna. Prima giornata tra le mura amiche del PalaErrico il 14 ottobre.



«Il campionato cadetto è una vetrina importante per i nostri ragazzi», sostiene il tecnico Costantino Cirillo. «Insieme si vince, da soli si perde», recita convinto Giovanni Coratella, presidente del Rione Terra Volley, confidando nel supporto caloroso del pubblico. Entrambe le formazioni giungono ai nastri di partenza con la voglia di ben figurare e difendere la permanenza in categoria: da monito e sprone le fatiche e i sacrifici profusi per aver riportato Pozzuoli nella geografia del volley e basket nazionale. Guarda con ottimismo alla nuova avventura delle squadre locali il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, dimostrando il totale appoggio dell’amministrazione comunale. Riconfermato Mauro Serpico alla guida della Virtus, società presieduta da Fulvio Palumbo. Esordio casalingo il 5 ottobre per i gialloblù, ai quali il presidente della FIP Campania, Manfredo Fucile, non ha fatto mancare il suo in bocca al lupo. E' il caso di dirlo: «l'unione fa la forza».

