di Riccardo Gasperini

PERUGIA - Lorenzo Bernardi non è più l’allenatore della Sir Safety Conad Perugia. Ad annunciarlo, dopo giorni di voci su una possibile sua uscita di scena, è stato lo stesso coach via social network. «Così ha deciso la società», scrive Bernardi che venne chiamato dal patron Gino Sirci a guidare i Block Devils a fine 2016, succedendo a Boban Kovac.

IL MESSAGGIO «Ciao Perugia e Sirmaniaci, da oggi sarò solo il primo tifoso di Perugia, urlando da lontano i cori della curva sempre accanto a tutti voi…». Anche a seguito di un incontro con la società, Bernardi aveva fatto sapere di voler proseguire l’esperienza in bianconero. Il capitolo però, dopo uno storico triplete e una coppa Italia nella stagione appena passata, si chiude. «Per l’amore che provo per questa città e per voi, splendidi tifosi, ci tenevo ad essere io il primo a darvi il triste annuncio che non potrò essere il condottiero che condurrà la Sir Conad Perugia verso nuovi successi».

LA NUOVA ERA E adesso? Si apre la strada del dopo Mister Secolo, che nel finale del suo messaggio ha parlato di «un giorno pieno di lacrime». A succedergli, secondo le indiscrezioni che si rincorrono da giorni, potrebbe essere Vital Heynen, attuale commissario tecnico della nazionale polacca maschile di volley.





