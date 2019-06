Nations League, l'Italdonne ​sconfitta dal Brasile in tre set

Si è aperto con una sconfitta il quinto round della Volleyball Nations League per la nazionale italiana femminile, oggi superata dal Brasile 3-0 (25-21, 25-20, 25-23). Davide Mazzanti ha mandato in campo una formazione molto diversa rispetto alle tappe precedenti, schierando le giocatrici che hanno avuto meno spazio nel corso del torneo. Come spiegato negli scorsi giorni dal ct infatti per l'Italia, già qualificata alla Final Six, è adesso fondamentale gestire le energie e i carichi di lavoro, tenendo sempre conto dei pochissimi giorni di riposo avuti. In avvio di gara le novità principali sono state Caterina Bosetti, Anna Nicoletti, Sara Alberti e Beatrice Parrocchiale, mentre Monica De Gennaro non è stata impiegata come libero, ma solo per i giri in ricezione. Dall'altra parte della rete, invece, il Brasile si è presentato con quasi tutte le titolari. Nei primi due set la squadra verdeoro ha sempre comandato il gioco, mentre nel terzo Pietrini e compagne si sono espresse a lungo sugli stessi livelli, prima di cedere nel finale. Nella classifica generale le azzurre scendono in seconda posizione e restano ferme a quota 10 vittorie con 31 punti. Domani le ragazze di Mazzanti scenderanno in campo contro la Turchia, che questa sera in caso di vittoria contro il Belgio balzerà al comando della classifica.



«Non sono assolutamente soddisfatto di come abbiamo approcciato la partita, mi dispiace perché ci tenevo tanto. Oggi sono scese in campo ragazze che hanno giocato poco, però lavorato tantissimo in queste settimane. Avevamo preparato la gara in un certo modo, studiando su come potevamo metterle in difficoltà, invece non abbiamo messo in pratica queste cose» -sono queste le parole del ct delle azzurre Davide Mazzanti-. Battere il Brasile poteva rappresentare per il gruppo una grossa dose di fiducia, invece abbiamo sprecato questa chance. Tranne nell'ultimo set non siamo mai riusciti ad aumentare il ritmo e così loro ovviamente ne hanno approfittato». «Domani affronteremo la Turchia, un'avversaria che conosciamo molto bene e che sta disputando una grande Volleyball Nations League. Sono convinto che sarà una sfida combattuta e spettacolare» ha concluso l'allenatore della nazionale di pallavolo femminile.



«Dispiace per come è andata la gara, potevamo giocarcela sicuramente di più. In alcune situazioni siamo state un pò disordinate, è un peccato perché bastava poco per rimanere più attaccate a loro. Dopo i primi due set, nei quali abbiamo sbagliato troppo, nel terzo c'è stata una reazione di tutta la squadra e siamo andate molto vicine a prolungare la partita. Devo ringraziare il mister per la fiducia che mi ha dato, sono rientrata in gruppo da pochi giorni e partire titolare in una gara così importante è sempre una grande emozione» ha dichiarato la schiacciatrice Anna Nicoletti al termine della gara persa contro le verdeoro.

