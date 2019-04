Volleyball Nations League, ecco le convocate di Mazzanti

Davide Mazzanti, ct della Nazionale femminile di pallavolo, ha ufficializzato i nomi delle 30 azzurre per la Volleyball Nations League 2019. Entro sabato 11 maggio l'elenco sarà ridotto a 25, mentre per la nazionale maschile le scadenza per la presentazione delle liste sono fissate per il 3 maggio (30 atleti) e per il 21 maggio (25 atleti). Questo l'elenco completo. Alzatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro, Ofelia Malinov, Francesca Bosio, Rachele Morello. Centrali: Cristina Chirichella, Raphaela Folie, Anna Danesi, Sara Alberti, Sarah Fahr, Beatrice Berti, Alexandra Botezat, Beatrice Molinaro, Agnese Cecconello. Libero: Monica De Gennaro, Chiara De Bortoli, Beatrice Parrocchiale. Schiacciatrici: Lucia Bosetti, Caterina Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Sylvia Nwakalor, Anastasia Guerra, Francesca Villani, Elena Perinelli. Opposti: Paola Egonu, Terry Enweonwu, Anna Nicoletti, Josephine Obossa.

