Vuelta, Arndt vince l’ottava tappa: ​Lopez cede la maglia rossa a Edet

di Francesca Monzone

Ancora un cambio al comando della classifica generale della Vuelta di Spagna. Nella tappa numero otto vinta da Nikias Arndt (Sunweb), Miguel Angel Lopez (Astana) ha perso ancora la maglia rossa di leader, cedendola questa volta a Nicolas Edet (Cofidis). Quella di oggi è stata una tappa con un gruppo che ha sonnecchiato e che ha lasciato andare via una fuga con 21 corridori, che da Valls dopo 166,9 chilometri di corsa, sono arrivati a Igualada. Ancora una volta la vittoria di tappa è arrivata con una fuga vincente, con il tedesco della Sunweb, che sotto la pioggia è riuscito a superare Alex Aranburu (Caja Rural- Seguros RGA) e Tosh Van der Sande (Lotto Soudal). Quarto posto per Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin). Dopo otto giorni di corsa ancora un ribaltone nella classifica generale, rende più agguerrita e incerta la corsa, con il colombiano Lopez che continua a prendere e a lasciare la maglia rossa. Al momento al primo posto troviamo Nicolas Edet, con un vantaggio di 2’21” su Dylan Teuns e 3’01” su Lopez. Ai piedi del podio c’è Roglic a 6” dal colombiano, seguito dall’iridato Valverde a 11” da Lopez con alle spalle Quintana. Sarà sicuramente una Vuelta molto combattuta e se oggi i big hanno riposato, arrivando sul traguardo con un ritardo di 9’ dal primo, domani saranno costretti a battersi. Sarà una tappa molto corta da Andorra la Vella a Cortals d’Encamp, con solo 94 chilometri di percorso e 5 GpM. Si inizierà con il Coll d’Ordino, di prima categoria, a 17 chilometri dal via. Ci sarà poi il terribile Coll de la Gallina con pendenze fino al 13%. I corridori dopo aver superato altri due GpM di seconda categoria, dovranno affrontare la salita finale di Alto Els Cortals d’Encamp, lunga 5,7 chilometri e pendenze fino al 11%. Sarà una tappa molto dura dove la classifica generale potrebbe nuovamente cambiare e la selezione deciderà quali corridori non vinceranno questa Vuelta.



Ordine d’arrivo

1. Nikias Arndt (SUN) 3:50:48

2. Alex Aranburu (CJR) 3:50:48

3. Tosh Van Der Sande (LTS) 3:50:48

4. Ruben Guerreiro (TKA) 3:50:48

5. Jonas Koch (CCC) 3:50:48

6. Dylan Teuns (TBM) 3:50:48

7. Jonathan Lastra (CJR) 3:50:48

8. Tobias Ludvigsson (GFC) 3:50:48

9. Fernando Barceló (EUS) 3:50:48

10. Sergio Henao (UAD) 3:50:48



Classifica generale

1. Nicolas Edet (COF) 32:16:24

2. Dylan Teuns (TBM) +2:21

3. Miguel Ángel López (AST) +3:01

4. Primož Roglic (TJV) +3:07

5. Alejandro Valverde (MOV) +3:17

6. Nairo Quintana (MOV) +3:28

7. Carl Fredrik Hagen (LTS) +3:45

8. Rafal Majka (BOH) +4:59

9. Tadej Pogacar (UAD) +5:37

10. George Bennett (TJV) +6:35

