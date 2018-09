Vuelta di Spagna, a Thibaut Pinot la quindicesima tappa, Yates leader in maglia rossa

Thibaut Pinot ha vinto la quindicesima tappa della Vuelta di Spagna, con partenza da Ribera de Arriba e arrivo in salita a Lagos de Covadonga. il francese della Fdj si impone in solitaria con 28« di vantaggio sul colombiano Miguel Angel Lopez Moreno (Astana) e 30» sul britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott) che ha conservato la maglia rossa di leader della corsa. Alle sue spalle in classifica i portacolori della Movistar, lo spagnolo Alejandro Valverde staccato di 26« e il colombiano Nairo Quintana a 33». Domani ultima giornata di riposo prima della settimana finale.

