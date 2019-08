Vuelta, Lopez prima maglia rossa: a terra Jumbo-Visma e UAE di Aru

di Francesca Monzone

Parla colombiano la prima maglia rossa della Vuelta di Spagna. Miguel Angel Lopez con la sua Astana, ha fatto segnare il miglior tempo nella cronometro d’apertura, della corsa a tappe spagnola e conquista la maglia di leader. Secondo posto per la Deceuninck Quick Step, seguita dalla Sunweb e dalla EF Educational First di Rigoberto Uran. Disastro in casa Jumbo-Visma e Uae Emirates, che finiscono a terra a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia. La super favorita di giornata, la Jumbo Visma di Roglic è rimasta coinvolta in una caduta che ha visto finire a terra l’intera squadra. La formazione dello sloveno ha così chiuso in diciottesima posizione con un ritardo di 41”. Peggio è andata alla UAE Emirates, dove a terra è finito Fabio Aru. La formazione del sardo ha così chiuso al penultimo posto a 1’08” dalla squadra di Angel Lopez. “Una curva si era allagata - ha spiegato il sardo - una volta finiti a terra ci siamo subito rialzati e abbiamo continuato. Abbiamo preso qualche botta ma possiamo continuare senza problemi”. Domani si correrà la prima tappa in linea di questa Vuelta di Spagna, che si concluderà il prossimo 15 settembre a Madrid. I chilometri da percorrere saranno 199,6 da Benidorm a Calpe, con un percorso molto mosso nella prima parte e che potrebbe vedere il finale adatto ai velocisti. Sarà una frazione dalla difficile interpretazione e la classifica generale potrebbe cambiare.





CLASSIFICA GENERALE

1 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 00H 14' 51''

2 DARIO CATALDO 23 ASTANA PRO TEAM 00H 14' 51''

3 JAKOB FUGLSANG 25 ASTANA PRO TEAM 00H 14' 51''

4 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 27 ASTANA PRO TEAM 00H 14' 51''

5 LUIS LEÓN SANCHEZ 28 ASTANA PRO TEAM 00H 14' 51''

6 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 26 ASTANA PRO TEAM 00H 14' 51''

7 PHILIPPE GILBERT 61 DECEUNINCK - QUICK - STEP 00H 14' 53'' + 00H 00' 02''

8 FABIO JAKOBSEN 65 DECEUNINCK - QUICK - STEP 00H 14' 53'' + 00H 00' 02''

9 ZDENEK ŠTYBAR 68 DECEUNINCK - QUICK - STEP 00H 14' 53'' + 00H 00' 02''

10 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 67 DECEUNINCK - QUICK - STEP 00H 14' 53'' + 00H 00' 02''

