Vuelta, 12esima tappa a Geniez: Formolo cede nel finale, Nibali ok

Alexandre Geniez a sorpresa (AG2R-La Mondiale) ha vinto con una lunga volata la dodicesima tappa della Vuelta di Spagna: 181 chilometri da Mondoñedo a Faro de Estaca de Bares. Secondo posto per Van Baarle seguito da Padun. Jesus Herrada della Cofidis partito questa mattina in ventiduesima posizione con più di 5’ di ritardo, grazie alla fuga di oggi conquista la maglia rossa di leader della corsa, rivoluzionando la classifica generale.



Ottimi segnali da Vincenzo Nibali, che entrato nella fuga di giornata con 19 corridori, ha lanciato degli attacchi che hanno messo in difficoltà i battistrada, dimostrando di aver ampiamente recuperato. Il siciliano ha chiuso la gara con un ritardo di 2’54” e in classifica generale ha recuperato diversi minuti. Il gruppo con Simon Yates e tutti gli altri big, ha tagliato il traguardo con un ritardo di 11 minuti con Aru ora in quindicesima posizione. In classifica generale ora Yates è al secondo posto con un gap di 3’22”, seguito da Valverde a 3’23”. Domani sarà la prima giornata di salita vera. Si percorreranno 174 chilometri con un primo GPM di terza categoria poco impegnativo e poi 10 chilometri con pendenze che toccano l’undici per cento per arrivare a Puerto de Tarna. L’ultimo GPM è posto sul traguardo di La Camperona a quota 1600 metri di altitudine.

