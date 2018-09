Vuelta, Rodriguez vince sulla salita di Camperona

E’ una Vuelta da Oscar davvero a sorpresa. La tappa numero 13 è nelle mani dello spagnolo Oscar Rodriguez (Euskadi Muria): il corridore basco si aggiudica anche la prima vittoria in carriera mentre c’è il recupero di Quintana che scala la classifica anche se il padrone della corsa spagnola non cambia. Lo ha fatto prendendosi la frazione di 175 chilometri da Candás Carreño a Valle de Sabero La Camperona, la salita finale che nei suoi ultimi 3000 metri somiglia molto al finale del Mondiale di Innsbruck. Sorpresa per il vincitore ma non cambia la classifica generale, con Jesus Herrada che rimane in maglia rossa anche oggi e che ha pensato a non sprecare altre energie dopo la fatica di ieri. In classifica Herrada resta, come detto, in maglia rossa con 1’42” su Yates e 1’50” su Quintana. Fabio Aru è 17esimo a 4’19”, ma a poco più di 2 minuti dal podio. Quintana, oggi 21esimo a 2’32”, con il suo attacco negli ultimi 500 metri ha guadagnato 6 secondi su Yates, 17 su Valverde e Pinot, 20 su Lopez, 25 su Kelderman e Uran, 54 su Aru. Il colombiano cerca ora il colpo per arrivare nel migliore dei modi a Madrid.



La tappa odierna, con il terzo arrivo in salita di questa Vuelta, ha visto il duello tra i migliori solo nel finale, anzi negli ultimi mille metri, con Nairo Quintana che si è dimostrato il migliore anche se non ha attaccato da lontano.

Rodriguez ha vinto da solo lasciandosi dietro, con un divario di 19”, Rafal Majka mentre per il terzo posto l’ha spuntata Dylan Teuns su Bjorg Lambrecht. Migliore degli italiani, Edward Ravasi (UAE-Emirates), nono a 1’25”.

Tutto nel finale, dopo la solita fuga che ha animato la giornata. A 3 chilometri dal traguardo ,in salita, il primo scatto è stato di Zakarin; Majka ha risposto con facilità mentre la pendenza della strada diventava atroce, dal 15 al 19,5%. Poco dietro, nel gruppo dei favoriti, c’era anche la maglia rossa Herrada che però non aveva intenzione di spremersi eccessivamente. Lui ha perso contatto e insieme c’era Aru, che ha poi pensato a limitare i danni in salita.

Majka è poi partito portandosi dietro l’africano Kudus: la coppia è rimasta sola al comando. C’era la grande rimonta dello spagnolo Rodriguez che è andato via lasciando la compagnia di Majka e Tenus, poi rispettivamente alle sua spalle sul podio.



La tappa ha visto nelle fasi iniziali un gruppo prendere il comando. Gruppo nutrito con tanti corridori davanti: Gorka Izaguirre (Bahrain-Merida), Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale), Joseph Rosskopf, Dylan Teuns (BMC Racing Team), Marcus Burghardt, Rafal Majka, Jay Mc Carthy (Bora-Hansgrohe), Sander Armee, Thomas De Gendt, Bjorg Lambrecht, Maxime Monfort, Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal), Imanol Erviti (Movistar), Laurens De Plus, Pieter Serry (Quick-Step Floors), Ben King, Merhawi Kudus (Dimension Data), Ilnur Zakarin, Jhonatan Restrepo (Katusha Alpecin), Sergio Henao (Team Sky), Jai Hindley (Team Sunweb), Bauke Mollema, Nicola Conci, Fabio Felline (Trek-Segafredo), Edward Ravasi (UAE Team Emirates), Jetse Bol (Burgos-BH), Alex Aranburu, Cristian Rodriguez (Caja Rural-Seguros RGA), Luis Angel Mate (Cofidis), Eduard Prades, Garikoitz Bravo e Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias).



Schermaglie iniziali dei 32 davanti anche se il loro vantaggio è stato di 5’ dopo poco più di 50 chilometri di corsa aspettando che la strada salisse mentre il gap al km 100 è cresciuto fino a 8’30” e poco dopo, in salita, di un altro minuto. Una fuga che sembrava essere quella giusta, con gli uomini della Movistar e della LottoNL-Jumbo a dettare il ritmo. Così, dietro, ci si cominciava a preoccupare, soprattutto con Yates e Uran che hanno capito che davanti non si scherzava, con una media davvero elevata, ben 42,5 orari. Come sempre, ed è un copione che si ripete puntuale, il divario scende: a 80 chilometri dal traguardo i muniti sono 6, con De Gendt della Lotto che si prende i punti del GPM. Poco più in là, un problema meccanico, però prontamente risolto, per Valverde mentre davanti cominciavano gli scatti e qualche secondo veniva rosicchiato agli uomini in fuga prima del finale, emozionante come sempre.



Domani si corre la tappa numero 14 della Vuelta. Ci sono 171 chilometri, ancora con salite, da Cistierna a Les Praeres. L’arrivo ha un tratto in salita che è breve ma davvero complicato, 4 chilometri a 12,5% e punte del 17%, mentre domenica si arriva ancora in salita, ai Logos de Covadonga.

