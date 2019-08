Vuelta, Yates dà forfait: non difenderà il titolo

Non ci sarà Simon Yates alla partenza della Vuelta, al via dal prossimo 24 agosto. Il team Mitchelton-Scott ha presentato la squadra che prenderà parte alla corsa spagnola a tappe, ma tra gli otto brilla l'assenza del vincitore dell'edizione 2018. Yates non difenderà così il titolo e non farà tris quest'anno sui grandi giri, dopo aver preso parte a quello d'Italia e al Tour de France.

© RIPRODUZIONE RISERVATA