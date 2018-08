Vuelta, Valverde vince la tappa ma la maglia rossa è Kwiatkowski

di Francesca Monzone

Alejandro Valverde della Movistar in un duello finale con il polacco Kwiatkowski della Sky ha vinto la seconda frazione della Vuelta di Spagna: 163,5 chilometri da Marbella a Caminito del Rey. Terzo posto per De Plus della Quick Step Floors. Kwiatkowski conquista oggi la maglia rossa di leader della corsa e alle sue spalle ora c’è Valverde staccato di 14”, Kelderman della Sunweb a 25” e De Plus a 28”. Per quanto riguarda gli italiani Fabio Felline è sesto con 30” di ritardo, mentre Aru è diciannovesimo a 47” e poco più indietro troviamo Vincenzo Nibali. Per il murciano che ha vinto la corsa spagnola nel 2009, quella di oggi è la dodicesima vittoria di stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA