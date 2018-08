Vuelta, Gallopin vince in solitaria e Molard conserva la maglia rossa

di Francesca Monzone

Vuelta nel segno della Francia con la vittoria per distacco di Tony Gallopin che ha battuto Sagan e con Molard che continua a essere il leader mentre cresce Aru. Colpi di scena e fuga solitaria a due chilometri dal traguardo: così il corridore francese della Ag2r ha vinto la settima tappa della corsa spagnola e ha messo a segno il primo successo in un grande giro, dodicesimo centro in carriera.



Francia e ancora Francia in Spagna perché, come detto, con la vittoria di tappa c’è sempre Molard con la maglia rossa di leader della corsa sulle spalle.



La settima tappa di 185,7 chilometri da Lumbreras a Pozo Alcon ha visto Gallopin vincere sull’iridato Sagan, secondo, e sul murciano Valverde che ha guadagnato anche 4” di abbuono, un piccolo tesoro per la classifica generale.



Una frazione, questa, che sulla carta non doveva creare problemi e lo è stata fino a 20 chilometri dalla fine quando il gruppetto di sette fuggitivi (Alexis Gougeard della Age2, Michael Woods della EF-Drapac, Floris De Tier della LottoNL-Jumbo, Nicola Conci della TFS, Edward Ravasi della UAE Emirate, Alex Aranburu della Caja Rural-Seguros e Oscar Rodriguez della Euskadi-Murias), è stato ripreso, come spesso accade.



Finale infuocato con cadute, forature e così il gruppo che si è frantumato. L’ultimo GPM è stato cornice di tanti imprevisti, tra questi il cambio di bici di Quinta, la foratura di Martin e la caduta di Kwiatkowsi che è riuscito a contenere il ritardo in classifica trovando aiuto da uomini che facevano parte del gruppo che cercava di risalire posizioni.



Il primo attacco è stato portato da Woods poi ripreso a 5000 metri dal finale mentre l’azione vincente è arrivata a duemila metri dall’epilogo con Gallopin che ha utilizzato tutte le energie per l’attacco e involarsi solitario verso il traguardo.



Per quanto riguarda i migliori, ossia i campioni più attesi, bene Fabio Aru che è riuscito a rimanere nel gruppo dei primi mentre più arretrato è Vincenzo Nibali.



Adesso nella classifica generale Valverde è tornato al secondo posto con 47” di ritardo da Molard. Buchmann invece è sempre terzo a 48” seguito da Yates a 51”. Sale di due posizioni Gallopin, quinto davanti a Kwiatkowsi che ha un distacco di 1’06”.



Domani si correrà la settimana frazione. Ci sono 195,1 chilometri da Linares a Almadén. Un solo GPM di poca importanza e un finale adatto di nuovo ai velocisti. La battaglia per la classifica generale, per dare l’attacco alle migliori posizioni, si scateneràdomenica poiché sarà una tappa importante con un finale in salita molto impegnativo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA