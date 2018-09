Vuelta, a Wallays la tappa numero 18 e Yates resta leader della corsa

di Francesca Monzone



Jelle Wallays (Lotto Soudal) ha vinto in volata la tappa numero18 della Vuelta di Spagna di 186 km da Ejea de los Caballeros a Lleida. Alle sue spalle Erik Bystrom (UAE Teeam Emirates) davanti a Peter Sagan (Bora Hansgrohe). Wallays che insieme a Bystrom e Bol (Burgos-BH), aveva fatto parte della fuga di giornata partita 10 chilometri dopo il via, nel finale di corsa è riuscito a tenere testa al gruppo che ad altissima velocità sopraggiungeva, conquistando il successo di tappa.

Per la classifica generale tutto rimane invariato con Yates al comando e Valverde alle sue spalle con 25” seguito da Mas a 1’22” e Lopez a 1’26”.

Fabio Aru dopo la caduta di ieri e le scuse per il suo comportamento questa mattina è ripartito e anche se dolorante ha deciso di portare a termine la Vuelta.

Domani si ricomincia a salire. Ci sarà la frazione numero 19 con un finale terribile. I chilometri da percorrere saranno 154,4 da Lleida ad Andorra Naturlandia con una salita finale di 17 chilometri e una pendenza media del 6,5% e punte fino al 11%. Si salirà a quota 2000 metri di altitudine.

