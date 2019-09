Weekend d'oro a Torre Annunziata: Irma e Teresa, doppia medaglia

Un weekend d'oro per lo sport di Torre Annunziata. La boxeur oplontina Irma Testa ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati europei di pugilato in Spagna. In Svizzera, invece, la 16enne Teresa Esposito è salita sul gradino più alto del podio nella competizione internazionale di karate «Made WKF», categoria juniores cintura nera.



A celebrare la doppia impresa il sindaco della città vesuviana Vincenzo Ascione: «È stata scritta - dice il primo cittadino, al quale si unisce l'assessore allo Sport Aldo Ruggiero - un'importantissima pagina di sport per la città di Torre Annunziata. Alla neo campionessa europea di pugilato, Irma Testa, gli auguri dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità oplontina per la conquista del titolo continentale. Siamo sicuri che Irma riuscirà anche nell'impresa di qualificarsi per le Olimpiadi che si disputeranno a Tokyo il prossimo anno. Alla giovanissima Teresa, esempio di impegno, determinazione e passione, l'augurio di raggiungere in futuro traguardi ancora più prestigiosi».

