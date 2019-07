Wimbledon, Berrettini e Fognini volano al terzo turno

Non si ferma la corsa di Matteo Berrettini al torneo di Wimbledon. Il tennista azzurro avanza al terzo turno dello slam londinese battendo il cipriota Marcos Baghdatis in tre set con il punteggio di 6-1 7-6 (7/4) 6-3.



Avanza anche Fabio Fognini che però deve soffrire più del previsto per avere la meglio dell'ungherese Fucsovics: 6-7 6-4 7-6 2-6 6-3 lo score in favore del ligure che al terzo turno trova l'abbordabile americano Sandgren, numero 94 del mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA