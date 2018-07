Wimbledon, Djokovic piega Nadal al quinto set: domani finale contro Anderson

di Readazione Sport

Novak Djokovic contro Kevin Anderson: è questa la finale di Wimbledon 2018. Nella prosecuzione della semifinale interrotta ieri sera con il serbo, 12esima testa di sei. in vantaggio due set ad uno contro Nadal, seconda testa di serie, Djokovic si è imposto al quinto con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 (9) 3-6 10-8. Dopo le 6 ore e 36 minuti della semifinale vinta ieri da Kevin Anderson, ottava testa di serie, contro John Isner, nona testa di serie (26-24 al quinto), un'altra maratona sul Centre Court durata complessivamente 5 ore 15 minuti.



GRANDE EQUILIBRIO

Alla ripresa del match Nadal partito meglio salendo 3-0, ma lo spagnolo dal 3-1 15-0 ha subito un parziale di 8 punti a 2 che ha permesso a Djokovic di riagguantarlo sul tre pari. Nell’ottavo gioco lo spagnolo ha strappato ancora una volta il turno di battuta al serbo e nel game successivo, dopo aver rimontato dallo 0-40, ha pareggiato il conto dei set. Il quinto e decisivo set è stato un braccio di ferro: a fare la differenza i 32 ace di Djokovic (9 per Nadal). L'epilogo al diciottesimo quando, con il mancino spagnolo al servizio, Nole è salito 40-0: gli è bastato il primo match point per chiudere la sfida. Alla fine il tabellino recita 195 punti per Djokovic e 191 per Nadal. A conferma del grande equilibrio. assoluta parità nel numero di vincenti (73 ciascuno) e di errori gratuti (42 ciascuno). Era la sfida numero 52 il 31enne di Belgrado e il 32enne maiorchino (nessuno come loro nell'era open) e ora Nole conduce 27-25. Ci sono poi stati 36 episodi nelle rivalità Connors-Lendl (23-13), McEnroe-Lendl (15-21) e Djokovic-Murray (25-11).



LA QUINTA DI NOLE

Per Djokovic sarà la 22esima finale Slam (12 i trofei già conquistati), la prima a quasi due anni di distanza da quella raggiunta agli US Open del 2016, e la quinta a Wimbledon dove ha già trionfato nel 2011, superando Nadal, nel 2014 e 2015, battendo Federer, mentre a perso contro Murray quella del 2013. Djokovic è in vantaggio per 5-1 nel bilancio dei confronti diretti con Anderson (prima finale a Wimbledon e seconda Slam dopo quella persa con Nadal agli US Open 2017). Nole ha vinto proprio gli ultimi 5, due proprio sui prati di Church Road: al secondo turno del 2011 (in tre set) e negli ottavi del 2015 per 7-5 al quinto dopo aver rimontato uno svantaggio di due set a zero.

