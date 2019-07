Wimbledon: la Gatto Monticone cede alla Williams, ma a testa alta

Giulia Gatto-Monticone esce a testa alta dal torneo di Wimbledon, nonostante il ko in due set contro Serena Williams nel primo turno. La tennista italiana, proveniente dalla qualificazioni, è stata battuta 6-2 7-5 dalla fuoriclasse statunitense (in un'ora e 19' di gioco). Nel primo set ha rischiato il 6-0, per poi risalire sul 5-2 prima di cedere 6-2. Nel secondo, Gatto-Monticone, numero 161 del mondo, ha portato l'avversaria fino alla soglia del tiebreak, anche grazie ai tanti errori non forzati della Williams, che in fine però ha prevalso dopo uno scambio spettacolare, non senza qualche timore di troppo. «Ho apprezzato molto il fatto che lei non abbia mai smesso di lottare», ha commentato a caldo Serena.

