Wimbledon, ko al secondo turno ​la campionessa in carica Kerber

Si conclude al secondo turno l'avventura della campionessa in carica Angelique Kerber a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Londra sui campi in erba dell'All England lawn tennis and croquet club. La tedesca, numero 5 del mondo e del seeding, cede alla statunitense Lauren Davis, numero 95 del ranking Wta, con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-1 in un'ora e 54 minuti.

