Kvitova agli ottavi di Wimbledon: ​sconfitta Linette in due set

Petra Kvitova va agli ottavi di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Londra sui campi in erba dell'All England lawn tennis and croquet club. La due volte campionessa ai Championships, numero 6 del mondo e del seeding, sconfigge la polacca Magda Linette, numero 75 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e nove minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA