La tecnologia ha sempre rappresentato una componente essenziale del tennis professionistico e continuerà ad esserlo. Se l'ausilio tecnologico è fondamentale per aiutare i giudici di gara, nell'imminente torneo di Wimbledon, che partirà nella giornata di oggi, ci sarà un aspetto assolutamente inedito: un robot che, grazie all'intelligenza artificiale, monitorerà costantemente, per tutto il corso dei match, le espressioni del volto dei tennisti.



Apparentemente, sembrerebbe una 'chicca' hi-tech priva di uno scopo pratico, ma in realtà questa nuova tecnologia è stata creata con un obiettivo ben preciso. Come spiega il Telegraph, infatti, il robot che debutterà a Wimbledon è in grado non solo di registrare in tempo reale le espressioni degli atleti in campo, ma anche di riconoscere il suono della pallina a contatto con la racchetta. Questo consentirà di realizzare highlights dei vari match in pochissimi minuti, consentendo così il caricamento dei video sul web a breve distanza dalla fine.



Il robot, sviluppato da IBM, si chiama Watson ed è in grado di registrare e indicare contemporaneamente i momenti clou di ogni singolo match. Un team di 180 persone, poi, si occuperà del montaggio, ma potrà farlo in pochi istanti proprio grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, che sarà in grado di selezionare le azioni salienti di ogni match e di indicarli in automatico. «Sappiamo che gli highlights sono quasi più seguiti dei match in diretta, almeno per quanto riguarda i primi turni. Volevamo renderli disponibili sul web in pochissimi minuti, in questo modo saremo capaci di pubblicare gli highlights in un paio di minuti. A Wimbledon utilizziamo l'intelligenza artificiale dal 2015, ma non abbiamo mai avuto tanta tecnologia disponibile come quest'anno», ha spiegato il responsabile del reparto AI di Wimbledon, Sam Saddon. Nell'edizione dell'anno scorso, gli highlights di Wimbledon sono stati visti, sui canali ufficiali social del torneo, da oltre 220 milioni di persone in tutto il mondo.

