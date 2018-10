Wta di Hong Kong, Yastremska in finale contro Wang

Dayana Yastremska è la prima finalista del torneo Wta di Hong Kong (cemento, montepremi 500.000 dollari). La 18enne ucraina, numero 102 del mondo, sconfigge la 29enne cinese Shuai Zhang, numero 40 del ranking Wta, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e 34 minuti. Affronterà in finale Qiang Wang. La cinese, numero 24 del mondo e 6 del seeding, ha sconfitto in rimonta la spagnola Garbine Muguruza, numero 13 del ranking Wta e quarta testa di

serie, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-4, 7-5 in due ore e 40 minuti.



