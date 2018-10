Definite le ultime due protagoniste per Singapore. Per decidere è bastato il secondo turno della Kremlin Cup, torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 932.866 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca, in Russia. Passo falso di Karolina Pliskova: la ceca, numero 5 Wta e seconda testa di serie, reduce dalla finale di Tianjin, si è fatta sorprendere al secondo turno (per lei l'esordio) dalla veterana russa Vera Zvonareva, numero 161 Wta, promossa dalle qualificazioni, che si è imposta per 6-1, 6-2. La sconfitta della Pliskova ha regalato la qualificazione alle Wta Final all'ucraina Elina Svitolina che questa settimana aveva scelto di non giocare. Anche la ceca però andrà a Singapore: a regalarle il pass il ko dell'olandese Kiki Bertens, numero 10 Wta e quarta testa di serie, che ha ceduto per 6-3, 4-6, 6-3 alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 31 Wta. Unica chance per la Bertens ora è sperare nel forfait a Singapore della numero uno del mondo simona Halep, alle prese con problemi alla schiena (ha rinunciato a giocare anche a Mosca). Intanto è uscita subito di scena anche la statunitense Sloane Stephens, numero 8 del ranking mondiale e terza testa di serie, eliminata per 63 62, in poco più di un'ora di gioco, dalla tunisina Ons Jabeur, numero 101 Wta, proveniente dalle qualificazioni.

