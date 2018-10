Karolina Pliskova è la prima semifinalista delle Wta Finals di Singapore. La ceca ha conquistato la qualificazione grazie al successo per 6-3, 6-4 sulla connazionale Petra Kvitova in un'ora e 22 minuti. Alle 13.30 in campo l'ucraina Elina Svitolina e la danese Caroline Wozniacki per decidere l'altra semifinalista del gruppo bianco.

