Il team napoletano Hi-Performance ​Italia al Mondiale X-Cat

Dopo il terzo posto nella classifica generale del Fujairah Challenge Trophy, che a marzo ha fatto da anteprima stagionale, parte venerdì 19 luglio l’avventura del team Hi-Performance Italia nel campionato del mondo della classe X-Cat, che si disputerà con un’organizzazione e un circuito completamente rinnovati. La prima tappa sarà in Italia, a Stresa, sul Lago Maggiore, e vedrà come sempre in gara i migliori piloti del panorama motonautico mondiale.



Lo scafo partenopeo, con bandiera del Circolo Canottieri Napoli, vedrà a bordo i fratelli Giuseppe e Rosario Schiano, coordinati dal team manager Antonio Schiano, padre di Giuseppe e Rosario, con l’esperta Emanuela Procaccini al ponte radio, una veterana del circuito internazionale delle formula 1 del mare, e con il supporto tecnico di Vincenzo Alessio e Vincenzo Guidone. La barca, il 32 piedi americano Doug Wright con due motori Mercury Racing da 400 cavalli, supportata anche dalle aziende locali Supermercati Piccolo, McDonald Salerno e Sunrise, punta a dimostrare ancora una volta di essere in crescita, con l’obiettivo di riuscire a togliersi qualche soddisfazione nel corso delle gare che si svolgeranno fino a novembre in tutto il mondo.

