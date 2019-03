di Diego Scarpitti

Nata per gioco tra amici e poi divenuta tradizione che si rinnova. Da oltre dieci anni «zeppola day» al Gran Caffè Gambrinus, per festeggiare la solennità di San Giuseppe, uomo giusto che ha operato nel nascondimento, padre putativo di Gesù e sposo di Maria, patrono della Chiesa cattolica. Festa del papà 2019 con vista Universiadi nel salotto letterario partenopeo più celebre, dal 1860 punto di riferimento della cultura cittadina. A presenziare l’iniziativa il campione napoletano di canottaggio Davide Tizzano, oro alle Olimpiadi di Seoul nel 1988 (quattro di coppia) e ad Atlanta’96 (due di coppia), riconfermato membro del Comitato Esecutivo dei Giochi del Mediterraneo e direttore generale del Centro di Preparazione Olimpica di Formia.



Tra qualche giorno il commissario straordinario dell'ARU, Gianluca Basile, ufficializzerà la nomina di Tizzano, specializzato in Marketing e Gestione di Impianti, Collare d’oro al Merito Sportivo del Coni, in qualità di operation sport manager delle Universiadi, in programma dal 3 al 14 luglio a Napoli e in Campania. In pratica trait d’union e coordinatore di tutte le Federazioni coinvolte nei Giochi universitari. Da qui una degustazione beneaugurante, propiziata dal capo pasticciere Stefano Avellano, con Luca Piscopo, competition manager nuoto, il maestro di judo Giuseppe Marmo (Kodokan Sport Napoli), Franco Manna, Dario Sacco, Massimiliano Rosati, il titolare Antonio Sergio, il direttore Gennaro Ponziani e il piccolo Giuseppe Tizzano, che si è cimentato nel guarnire con crema chantilly le prelibatezze di giornata.

