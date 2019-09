A Caserta è Roderick-show ma la Gevi perde al fotofinish

di Stefano Prestisimone

Sconfitta beffarda all'overtime per la Gevi Napoli nell'ultimo test precampionato a Caserta, il trofeo Irtet. Domenica 6 ottobre scatta la A2 ma la squadra azzurra esordirà solo il 13 ottobre in casa, visto che la partita in trasferta contro Rieti è stata rimandata al 16 ottobre. Il team di Lulli, parso comunque in grande crescita, è stato superato al palasport di Viale Medaglie d'Oro da un canestro sulla sirena di Bruttini che ha regalato la vittoria alla Pallacanestro Forlì, azione controversa perchè non è stata considerata valida una stoppata di Sandri considerata interferenza irregolare sul tiro. Forlì è una delle big del campionato del girone Est. 87-88 il punteggio finale dopo un tempo supplementare in cui Napoli ha giocato senza Sherrod, fuori per 5 falli, e con Sandri limitato da un taglio al sopracciglio. Agli azzurri non è bastata la tripla del +1 di Roderick a due secondi dal termine da distanza siderale. Il giocatore statunitense ha offerto un vero e proprio show fatto di passaggi pazzeschi, azioni funamboliche e canestri.

Gianluca Lulli al termine della gara: “Siamo consapevoli che vincere fa sempre piacere ed ovviamente non siamo contenti per una sconfitta all’ultimo secondo dell’overtime, ma stasera era importante testare la crescita della mia squadra. Credo che per almeno 25 minuti abbiamo espresso una pallacanestro di livello contro un’ottima squadra. E’ anche vero che ci sono state alcune ingenuità da parte nostra, ma devo dire che siamo soddisfatti della prestazione fornita questa sera. C’è ancora da lavorare e continueremo a farlo con la stessa abnegazione di queste settimane. Siamo sulla strada giusta”. Oggi finale terzo e quarto posto con Napoli in campo alle 19.

