Agonia Scandone, al capezzale arriva il notaio D'Amore

La Scandone è all'ultima spiaggia. Ma se il meteo sembra tenere e consente ancora qualche puntatina balneare, il campionato di basket è alle porte. Domenica 29 settembre Avellino è attesa a Scauri per il suo mesto ritorno in serie B dopo 22 anni. A nove giorni da tutto ciò il foglio è completamente bianco. Manca tutto. Dai giocatori, compresi quelli delle giovanili, all'allenatore, ai palloni per gli allenamenti. Al Palasport c'è poi stata la razzia delle apparecchiature elettromedicali e degli attrezzi trasportati impunemente allo stadio Partenio.



