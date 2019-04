Al via i playoff per la serie A2: Napoli tenta il blitz a Fabriano

di Stefano Prestisimone

Al via i playoff di serie B. Oggi alle 18 è in programma gara-1 della sfida tra Fabriano e Napoli Basket, con il team azzurro che già dal primo turno in virtù del sesto posto in classifica alla fine della stagione regolare, sarò costretta ad giocare sempre il terzo match fuori casa. Giovedì 2 maggio il ritorno a Casalnuovo alle 21 e l’eventuale bella domenica 5 maggio di nuovo a Fabriano. Confronto difficile ma non impossibile per gli azzurri, contro un'avversaria che sembra alla portata di Bagnoli (nella foto) e compagni. Anche se la situazione infortuni del team partenopeo non è ideale, con Milosevic out per tutta la serie e Guarino con qualche acciacco. Rientra invece Milani. Queste le dichiarazioni di coach Lulli alla vigilia della gara: "Siamo pronti per affrontare i playoff. Non conta quello che abbiamo fatto fino a ieri, conterà quanta voglia abbiamo di competere, combattere e soffrire. Conterà essere squadra più che mai, essere lucidi e solidi. Affrontiamo una squadra che ha fatto un ottimo campionato con certezze importanti come Paparella, Dri, Gatti e Bryan e giovani forti come Masciarelli, Monacelli, Morgillo. Ci aspetta un ambiente caldo ma molto civile. Da oggi inizia un nuovo campionato, vogliamo giocarci le nostre carte fino in fondo. Non sarà semplice, ma ce la metteremo tutta per dare delle soddisfazioni alla società e ai nostri tifosi". Sarà possibile seguire la gara sul canale ufficiale Youtube di LNP e su Mediasport Group al canale 814 di Sky.

