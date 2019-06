Angoscia Sidigas Avellino: De Cesare diserta il cda

di Giovanbattista La Rosa

Il tanto atteso consiglio di amministrazione svoltosi ieri pomeriggio, in un blindato PalaDelMauro, non ha sciolto dubbi sul futuro della Scandone Avellino.



Più che altro l'appuntamento era stato annotato in rosso come l'occasione di rivedere Gianandrea De Cesare. Ma il patron di casa Sidigas, nonché amministratore delegato della club biancoverde, ha dato forfait. L'ingegnere non si è presentato delegando uno dei suoi uomini di fiducia, Alessandro Iuppa. E così l'occasione per avere risposte concrete su quelli che saranno i prossimi passi sia del basket sia del calcio sono stati rinviati a data destinarsi.



