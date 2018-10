Avellino, è Cole l'uomo squadra: «Conta solo il bene del gruppo»

di Giovanbattista La Rosa

In inglese l'aggettivo humble' vuol dire umile. Rivolgendoci a Norris Cole gli facciamo notare quanto sia sorprendente la sua umiltà. Lui ringrazia, sorride e risponde: «Per me è fondamentale dare alla squadra ciò che serve, mettere a tutti a proprio agio. Sono la guardia, il leader e devo essere un esempio per la squadra. Da quando sono arrivato ho ricevuto tanto supporto sin dall'inizio, voglio continuare a lavorare duro perché bisogna migliorare».



Dalle parole del cestista di Dayton arriva la conferma: Norris Cole è prima di tutto un uomo squadra, una persona dagli elevati valori morali ed un grande professionista passato dalla NBA all'Italia, vestendo prima la maglia il Maccabi Tel Aviv ed avendo delle esperienze in Cina. L'approdo nel torneo tricolore in una squadra di vertice, ma non così blasonata come potrebbero essere altre, non è considerata una diminutio' ma un'opportunità: «Avellino non è un passo indietro, ma una grande chance. A questo punto della mia carriera mi permette di essere me stesso e divertirmi. È un nuovo passo nel mio viaggio, sono felice perché io vengo da Dayton, Ohio, non tutte le persone sono così fortunate ed hanno fatto ciò che ho ha avuto l'opportunità di fare e raggiunto le cose che ho avuto modo di conquistare».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO