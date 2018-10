Avellino, effetto nostalgia: la Sidigas debutta con Bologna

di Giovanni La Rosa

Al PalaDelMauro si respira l'aria della prima volta. Prima dell'allenamento il gruppo avellinese si è riunito in palestra, per sottoporsi al mediaday' della Legabasket. La gara di domenica contro la Virtus Bologna sarà il primo match della stagione sul parquet amico, la gara offre l'opportunità di salutare anche coach Stefano Sacripanti, condottiero dell'ambiziosa Segafredo Bologna a caccia di rivalsa in Italia ed in Europa.



Gli spunti, per la «prima» non mancano, con i biancoverdi rimaneggiati, ma desiderosi di regalare al pubblico di casa una vittoria indimenticabile.



«La prestazione di Lundwigsburg è confortante commenta Nenad Vucinic tuttavia ci dispiace aver perso la partita di Cremona, perché l'avevamo in pugno». Il successo di Champions non è da sottovalutare, ma può essere un spunto di riflessione per l'allenatore biancoverde. «Abbiamo fatto - dice - un passo in avanti, ma dobbiamo tenere separate le due competizioni, dando tutto in entrambe».



