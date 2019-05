Avellino, la carica di Sykes: ​«Playoff a Milano, crediamoci»

di Giovanbattista La Rosa

Uno squarcio di luce ha improvvisamente illuminato la stagione della Scandone Avellino. All'ultima curva la formazione guidata da coach Massimo Maffezzoli ha strappato la qualificazione alla post season.



Al tecnico non era chiesto altro se non traghettare il team irpino alla postseason. Missione compiuta, sebbene non fosse impresa facile, anzi, non lo è stata affatto. Qualsiasi giudizio sull'allenatore e su eventuali riconferme o meno è stato posticipato al termine dell'annata agonistica, ma oggi Maffezzoli ha qualche chance in più. L'ultima parola spetterà a Gianandrea De Cesare. All'attuale coach va dato merito di averci sempre creduto anche nei momenti di maggiore difficoltà e di aver tentato di allenare, inserendo delle regole. Nei playoff la Scandone ha l'occasione di ripartire da zero, mettendosi alle spalle mesi difficili ed infortuni a catena. A Pistoia domenica sera, nell'epilogo di stagione regolare, è arrivato il primo successo del girone di ritorno in trasferta contro una formazione mai vittoriosa in casa in campionato. L'aver rotto l'incantesimo delle gare esterne è di buon auspicio in vista della post season, che a partire da sabato prenderà il via. Lo staff tecnico già dalla giornata di ieri ha iniziato a preparare la gara. Si iniziano a studiare possibili accoppiamenti e soluzioni tattiche per affrontare la corazzata Milano, che in stagione regolare ha sofferto gli accoppiamenti con la Sidigas ed oggi si trova senza Gudaitis, Nedovic e con il dubbio Mike James. La proprietà Sidigas, esaltata dalla vittoria del campionato di serie D di calcio, ora sogna un clamoroso sgambetto all'Olimpia. L'obiettivo è provarci, perché le gare di postseason sono strane ed una porta aperta alla qualificazione per Avellino c'è.



