Avellino, Dell'Agnello spinge Taylor: «​È molto più maturo dell'età che ha»

di Giovanbattista La Rosa

Avellino ha praticamente chiuso l'accordo con Kaspar Treier, l'ala estone sarà un giocatore della Scandone. In uscita, ed era scontato, Keifer Sykes che tenterà la carta Nba, per poi provare a monetizzare nuovamente in Europa.



Il ragazzo di Chicago ha assistito domenica notte a Toronto a gara 2 della finale per il titolo. Al suo posto ci sarà Brandon Taylor, il cui esordio in massima serie intriga i tifosi di Avellino e non solo. A Bergamo si è messo in evidenza, riscuotendo successo. Nel corso dell'intero campionato non ha mai nascosto il desiderio di provare un'esperienza in un torneo di livello più elevato. In Lombardia è stato allenato da Sandro Dell'Agnello. Il tecnico toscano spende parole positive per il suo ex playmaker a cui i biancoverdi affideranno la cabina di regia della squadra. «Non posso far altro che parlarne bene, il quadro è assolutamente positivo afferma il tecnico pur essendo giovane è molto più maturo dell'età che ha ed ha vissuto già delle esperienze, con noi ha fatto davvero bene». Dell'Agnello ne esalta anche le caratteristiche tecniche e tattiche. «Ha un tiro mortifero dalla lunga distanza, punti nelle mani ed è sostenuto dall'idea e dalla volontà di volersi migliorare giorno dopo giorno, faccio davvero fatica a trovargli un difetto in questo momento. È un giocatore che sa dare soddisfazioni».



