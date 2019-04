L'Avellino riparte da Silins: il lettone forza il recupero lampo

di Giovanbattista La Rosa

Chi avesse ancora dubbi sulla stagione sfortunata della Scandone Avellino, ora dovrebbe averli definitivamente fugati. Dopo lo stop di Caleb Green arriva anche il riposo forzato per Ojars Silins. Il nome del versatile atleta lettone va ad aggiungersi alla lunga lista dei cestisti entrati in infermeria questa stagione. Gli esiti degli esami strumentali, a cui si è sottoposto il giocatore, hanno evidenziato una distorsione al ginocchio destro. Il colpo è arrivato durante lo scorso match di Legabasket Serie A contro la Fiat Auxilium Torino. Una gara giocata sul velluto dagli uomini di Maffezzoli, ma che alla fine ha prodotto uno strascico negativo per uno dei migliori in campo nell'ultimo turno. Il cestista da ieri ha iniziato a svolgere sedute di allenamento differenziato sotto la supervisione del preparatore fisico Domenico Papa. Silins avverte dolore, tuttavia non sembra essere nulla di particolarmente grave. E' andata da questo punto di vista decisamente peggio a Caleb Green. L'americano ha già saltato una giornata di campionato, domenica sarà nuovamente assente e forse rientrerà per la partita del cinque maggio contro l'Happy Casa Brindisi di coach Frank Vitucci.



