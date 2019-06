Avellino, iscrizione al cardiopalmo: scattano i controlli federali Comtec

di Giovanbattista La Rosa

Giorni caldi per l'iscrizione al prossimo campionato della Serie A di pallacanestro. Legabasket e Fip non faranno sconti a nessuno. Il tempo della benevolenza è terminato. Da viale Vitorchiano in Roma, dove ha sede la Federazione, sono già filtrati rumors su alcune società in difficoltà. Spifferi, perché soltanto nei prossimi giorni l'organo di Controllo Tecnico della Fip, invierà un primo stato di allerta ai possibili club inadempienti.



Ad avvolgere la Scandone, piuttosto chiacchierata nelle ultime ore, c'è un velo di mistero e qualche brivido sta attraversando i dirigenti del club. Già nel recente passato delle turbolenze hanno accarezzato il club irpino, turbolenze prontamente risolte. Da giorni, come già riportato nelle scorse edizioni, il club sta lavorando alacremente sul fronte iscrizione per l'ammissione al prossimo torneo. Passi falsi sono inammissibili. A Napoli, nel quartier generale Sidigas, si stanno ultimando le verifiche sui conti. Nei prossimi giorni, secondo il planning già oggi, i revisori della Com.Te.C. faranno visita per le ispezioni. Un appuntamento di routine, giacché i rappresentanti dell'organo di controllo hanno fatto tappa e faranno tappa in tutti i club della massima serie. Dalla società avellinese, in ogni caso, filtra ottimismo. C'è la certezza di avere tutti gli incartamenti in regola per l'iscrizione, inviati già lo scorso mese di maggio. Tutto appare conforme ai parametri richiesti dalla FIP e per non tralasciare nulla su alcune documentazione ci sarebbero state più revisioni. La Com.Te.C. entrerà nel dettaglio delle cartelle esattoriali del club, come fare con tutti gli appartenenti alla Legabasket. Se qualcosa non dovesse essere a norma, la Sidigas provvederà a regolarizzarsi in un secondo momento.



