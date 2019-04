Avellino, Maffezzoli sfida Milano: «Saremo un branco di lupi»

di Giovanbattista La Rosa

Prossima tappa della Scandone Avellino il Forum di Assago, dove proverà a ripetere il successo della passata stagione, quando Ariel Filloy si erse a protagonista incontrastato. I lombardi non stanno attraversando un periodo positivo, mentre gli irpini hanno ritrovato fiducia e vittoria. Non sarà in ogni caso una gara semplice. «Da soli non si vince nulla, dobbiamo essere un branco di lupi», sostiene coach Maffezzoli, che sembra far suo il solito discorso di inizio stagione del lupo, che la proprietà invita ad incarnare. «Tutto quello che di positivo possiamo raccogliere sarà positivo afferma il capo allenatore vogliamo continuare su questa strada». La strada è quella della resurrezione o almeno sembra, perché qualche cenno di ripresa da parte degli irpini si è notato, ma chissà se potrà bastare per garantire una prestazione di alto livello ed espugnare il campo dell'Armani. Nello spogliatoio Sidigas si porta avanti il solito mantra: «Ogni singola ripetizione deve essere approcciata con cura, con energia e grande attenzione al dettaglio» ribadisce un fiducioso coach Massimo Maffezzoli, che tuttavia rischia di fare a meno di Ojars Silins. Oggi il lettone sarà valutato, ma il suo impiego è a rischio, mentre è certa l'assenza di Caleb Green su cui il tecnico è categorico: «Mi auguro di averlo contro Brindisi, ma quando tornerà valuteremo con lo staff medico». Messi da parte gli assenti l'attenzione si focalizza sui giocatori arruolabili. «Per vincere servirà una gara dal grande spessore e sono convinto che riusciremo a farci trovare pronti». La fiducia c'è per un gruppo che sembra avere ampi margini di miglioramento. «Ne sono convinto» afferma il coach di casa Sidigas, che pur non volendo mancare di rispetto al predecessore Vucinic, non manca di sottolineare: «Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma stiamo lavorando su delle buone abitudini, punto molto su questo aspetto ed ho trovato disponibilità da parte di tutti». In queste settimane di nuovo corso la Scandone è ripartita inevitabilmente dalla difesa, là dove c'era la necessità di apportare dei miglioramenti.



