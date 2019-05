Avellino accarezza l'impresa: Milano cade ancora, è 2-1 Sidigas

di Franco Marra

Una fantastica Sidigas Scandone Avellino batte l'Armani Exchange Milano per 69 a 62 e si porta in vantaggio per 2 a 1 nella serie. Da rospo a principe il passo è stato molto breve, perché in campo si è vista finalmente una squadra che ha entusiasmato i cinquemila del PalaDelMauro, capace di sopportare l'ennesimo infortunio, quello di Young, di esprimere un buon gioco, di difendere alla morte, di portarsi in vantaggio per poi soffrire dopo il sorpasso degli ospiti, e di piazzare, infine, la zampata vincente, quella del lupo.



Dopo i lamenti degli ultimi giorni, coach Pianigiani può sorridere perché recupera Nemanja Nedovic, e manda in tribuna Alen Omic. In casa Sidigas, come era previsto, restano fuori sia Caleb Green che Hamady N'Diaye, ed in campo ritorna Demetris Nichols, anche se non al meglio della condizione. La notizia che aveva intrigato i tifosi in mattinata è il ritorno in città di Matt Costello, che si è allenato con i compagni, ma non è ancora pronto a sostenere il peso di un match. Nonostante le manifestazioni politiche e quelle religiose in programma in città, il PalaDelMauro presenta un buon colpo d'occhio già molto prima dell'inizio della partita, per poi riempirsi alla palla a due. Il successo di gara-1 ha consentito di riprendere il feeling fra squadra e pubblico, che ha risposto presente per questo match di cartello, ed è pronto a fare altrettanto anche in gara-4, in programma domani sera. Coach Maffezzoli sceglie il quintetto alto ed inizia il match con Harper, Sykes, Silins, Udanoh e Young, mentre Pianigiani risponde con Jerrels, Micov, Nunnally, Brooks e Tarczewski. La Sidigas parte subito forte con canestri dall'area di Sykes ed Udanoh, mentre Milano si affida alle triple. L'inchiodata di Young al 4' vale il 10 a 3, ed a Pianigiani non resta che rifugiarsi nel time-out. Al ritorno in campo per altri 3' le cose non cambiano, con la Sidigas padrona del campo, che allunga fino al + 14 (21-7 al 7'). Poi è Cinciarini con due triple a tirare fuori dai guai i suoi, con Brooks e Tarczewski che riportano l'Armani in partita (21-18 al 10'). La seconda frazione inizia ancora nel segno della Sidigas, che difende in maniera davvero eccellente, costringendo gli avversari a soli cinque punti nei primi 5'. Nonostante qualche errore su tiri agevoli, gli irpini riescono a trovare con una certa continuità la strada che indirizza la palla nel canestro dei milanesi, colpendo sia da sotto canestro, che con un paio di triple di Filloy e Sykes. È proprio il folletto biancoverde, dalla lunetta, a portare i suoi sul 35 a 23 del 18', con Milano che cerca ancora una volta soluzioni nuove con il time-out. Jerrels segna una tripla, Udanoh risponde da due punti, poi Nunnally trova il suo primo canestro del match ad una manciata di secondi dall'intervallo lungo, con Filloy che, proprio sulla sirena, trasforma un rimbalzo in attacco di Silins per il 39 a 29 del 20'.



Alla ripresa delle ostilità, dopo il canestro di Sykes, l'Armani ha più energia, alza l'intensità della difesa, anche se la Sidigas tira solo due liberi nei primi 36', e riduce subito lo svantaggio, riuscendo a portarsi sul - 6 già al 24' (45-39), per poi impattare a quota 45 al 27'. Avellino segna solo 10 punti nel quarto, e Milano ne approfitta per portarsi addirittura in vantaggio al 30' (49-50). Cinque punti in fila di Jerrels sembrano mettere il sigillo sul match (51-55 al 32'), ma l'Armani ha fatto i conti senza l'oste. Anzi, gli osti sono due, Filloy ed Harper, autori di una prova maiuscola e del break, quello vincente, di 13 a 0 dal 34' al 38' (68-58). Milano è groggy, la Sidigas vince con pieno merito per 69 a 62, si gode il vantaggio di 2 a 1 nella serie e pensa già a gara-4 di domani sera.

