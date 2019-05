Maffezzoli si gode Avellino: «La partita più bella, ora avanti»

di Giovanbattista La Rosa

«Venerdì scenderemo in campo per chiudere la serie». Coach Maffezzoli sulle ali dell'entusiasmo in conferenza stampa si lascia andare ad una frase non gettata a caso, perché ora tutti credono nel passaggio del turno. Avellino ha vinto meritatamente gara 3 e spinge la serie playoff dalla sua parte. Milano è con le spalle al muro lo dice la matematica' replica in conferenza stampa Simone Pianigiani, ma intanto per uscire da questo vicolo cieco i lombardi saranno costretti a vincere venerdì sera in gara 4, ma contro questa Scandone servirà un'impresa. L'inerzia della serie è tutta a favore della Sidigas, che ora ha trovato improvvisamente quadratura, compattezza e gioco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO