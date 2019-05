Avellino, miracolo a Milano: la Sidigas sbanca il Forum 82-74

Salta subito il fattore campo tra Milano e Avellino. La Sidigas sbanca con pieno merito il Forum (74-82) in gara1 dei quarti di finale grazie ad una prova sopraffina di Kiefer Sykes (21 punti e 10 assist). Il playmaker americano è una spina nel fianco costante per la difesa della squadra di Pianigiani, uscita tra i fischi dell'intero palazzetto. Una prova sconcertante per l'Olimpia, sparita dal campo dopo il primo quarto (chiuso in vantaggio 20-13): solo Micov (23) prova a tenere in linea di galleggiamento Milano, imprecisa al tiro (6/25 da tre) e dominata a rimbalzo (47 a 37). Lunedì sera le due squadre torneranno i campo per gara-2: l'Olimpia, padrone assoluta della regular season, non può più sbagliare.

