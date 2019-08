Avellino piange il prof Capolupo, storico preparatore della Scandone

di Franco Marra

«Addio prof» A rendere ancora più triste l'atmosfera in casa Scandone è la scomparsa improvvisa di Franco Capolupo, professore di Educazione sportiva, allenatore e preparatore atletico della squadra di basket negli anni 80. In seguito, funse da vero e proprio simbolo della compagine, come ha ricordato ieri Gennaro Bellizzi, medico e fratello del compianto Mimmo: «Ci ha appena lasciati, improvvisamente, il caro prof Franco Capolupo, un altro pezzo della Scandone eroica, quella che dalla serie D, in sei anni raggiunse la B di Eccellenza fra il 1983 e il 1989. Fu innanzitutto il preparatore atletico con coach Bardini, ma nella logica del servizio totale alla Scandone funse anche da accompagnatore ufficiale e da speaker al Palazzetto (suo il racconto della vittoria col Matera, spareggio per la promozione in B1). Celeberrime le partite a tressette, con Menotti Sanfilippo, Enzo Parisi e Ciro Petretta in albergo prima delle gare in trasferta. Uno dei testimoni concreti del fatto che la Scandone fosse nata ben prima del 2000: che Dio ti abbia già accolto caro, indimenticabile Prof». Domani, alle 9, i funerali nella Chiesa dei Francescani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO