Avellino, luci sul palazzetto: ecco la Scandone di Festa e Santoli

di Giovanbattista La Rosa

In attesa della presentazione da parte di Gianluca Festa del nuovo progetto Scandone, domani si scenderà in campo per la prima partita del campionato a Scauri con alle spalle appena due allenamenti.



Per l'occasione si sono riaccese le luci del PalaDelMauro, che ha ospitato i nuovi cestisti. E' stato per tutti un momento di conoscenza. L'annata agonistica del glorioso sodalizio avellinese è partita così ufficialmente tra incognite, rifiuti e certezze. La certezza porta un nome e cognome: Gianluca Festa. Il primo cittadino assieme al neo direttore generale del club, Gerardo Santoli e coach Gianluca De Gennaro ha dato il benvenuto ai nuovi ragazzi. La Scandone ha preso in prestito gli uffici dello stadio Partenio Lombardi dell'Avellino Calcio per accogliere i giocatori, firmare i contratti ed ottemperare ai tesseramenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO